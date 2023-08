Elicottero Usa precipita in Australia | a bordo 20 marines

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 27 agosto 2023) Non ci sarebbero al momento morti nell’incidente dell’ aereo militare american o schiantosi questa mattina nelle isole Tiwi, vicino Darwin . Lo riporta su Abc il ministero della Difesano spiegando che diversi passeggeri sono stati salvati. Tre sono stati ricoverati in ospedali, di questi uno sarebbe in condizioni più gravi. L’incidente è avvenuto, hanno confermato le fonti, durante...