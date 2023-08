(Di domenica 27 agosto 2023) AGI - I macrofenomeni climatici conosciuti con i nomi di Ele La, che influenzano, oltre che l'Oceano Pacifico, buona parte del clima mondiale, potrebbero diventarepiùsecondo un nuovo studio apparso su "Nature". L'Oceano Pacifico copre il 32% della superficie terrestre, più di tutte le terre emerse messe insieme. Non sorprende che la sua attività influenzi le condizioni in tutto il mondo. Le variazioni periodiche della temperatura dell'acqua e dei venti dell'oceano, chiamate El-Oscillazione Meridionale, sono una delle principali forze meteorologiche. Gli scienziati sanno che l'attività umana sta influenzando questo sistema, ma stanno ancora determinando la portata di questa influenza. Il nuovo studio pubblicato su "Nature" rivela che la componente atmosferica - ...

El Nino e La Nina diventeranno sempre più frequenti AGI - Agenzia Italia

El Niño è pronto a stravolgere Settembre. Gli effetti di questo importante fenomeno a livello globale si sentiranno anche sull'Italia, in termini di precipitazioni e temperature: cerchiamo dunque di ...