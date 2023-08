È un remake questo Napoli Il messaggio è chiaro | non molliamo un secondo

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 agosto 2023) A Torino il Var e Mariani hanno sintetizzato il concetto di Brand enunciato da Gravina. A Milano si fischiano anche le “guardate storte” Aci impiegano mezza giornata per concedere un rigore per calcione su Politano. Sarà un anno particolare, molto particolare. È’ un. La sceneggiatura è identica, cambiano i tempi di azione. Di Lorenzo ala destra, Jack a tutto campo, Zambo più che sindaco, monarca assoluto. Meret passa un’altra domenica in piedi in attesa di lavoro. Nessuno ha compreso perché non fosse sul prato a preparare le tele. Al suo ingresso si è notata la differenza tra una squadra che lo possiede e chi lo sogna anche di giorno. KvarArt, logora chi non ce l’ha. Assist dopo quaranta secondi. Spettacolo. Il capitano alla Maicon è l’evoluzione più straordinaria di un uomo venuto da ...