Il borgo capitale degli artisti di strada, per tre giorni da oggi, con il Senza Fili - Pinocchio street ......divertente e coinvolgente per il pubblico. Tuttavia, la legge che proibisce l'impegno di animali nei circhi, da poco varata, impedisce a Cadabra di lavorare, perciò deve lasciare il, ...... che non interroga con questionari di gradimento, che permette unpersonale di sedimentazione. A seguire, "Lume", spettacolo dicontemporaneo per famiglie di Filippo Bonacchi (17 settembre)...

È tempo di circo, teatro e musica Collodi come il Paese dei Balocchi LA NAZIONE

Il borgo capitale degli artisti di strada, per tre giorni da oggi, con il Senza Fili-Pinocchio street festival ...Era per un pubblico diverso, perché avevamo paura che le famiglie, mancando gli animali, non sarebbero venute al circo. Il pubblico ha risposto discretamente e, seppure all’inizio non è stato semplice ...