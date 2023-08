E’ morto Bob Barker | storico conduttore di ‘Il prezzo è giusto’ Usa aveva 99 anni

(Di domenica 27 agosto 2023) Ha condotto per 35il game show americano 'The Price Is Right' E’Bob, che ha condotto per 35il game show americano ‘The Price Is Right’?(Ilè giusto).99ed èper cause naturali. Lo riferisce la Bbc citando l’agente delha guidato lo show più longevo della tv statunitense, dal 1972 fino al 2007, e ha vinto 19 premi Emmy nel corso di una carriera radiofonica e televisiva durata sessant’. Nato nel dicembre del 1923 nello Stato di Washington, si era arruolato nella Marina degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, prima di iniziare una carriera in radio e successivamente in tv. L'articolo proviene ...

