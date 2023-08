È morta Hersha Parady | addio all’attrice de “La casa nella prateria”

(Di domenica 27 agosto 2023) Èall’età di 78 anni l’attrice, nota per il ruolo di Alice Garvey nello storico telefilm La. Nata a Berea, comune nello stato dell’Ohio, negli Usa, il 25 maggio 1945,, pseudonimo di Betty Sandhoff, iniziò a recitare già all’età di 14 anni. Dopo aver lavorato in alcune serie tv quali Mannix, Una famiglia americana, Racconti della frontiera e CBS Afternoon Playhouse, nel 1977 entra nel cast de Lainterpretando il ruolo di Alice Garvey, l’insegnante di Walnut Grove e amica della famiglia Ingalls. L’attrice recitòserie tv fino al 1980 quando il personaggio fu fatto morire in un incendio alla scuola per ciechi ...

Parady, alias Alice Garvey, l'insegnante di Walnut Grove, èin Virginia all'età di 78 anni per complicazioni dovute a un tumore al cervello. Suo figlio Jonathan Peverall, che ha ...a 78 anni l'attriceParady, famosa per aver interpretato Alice Garvey, l'insegnante di Walnut Grove e amica della famiglia Ingalls ne La casa nella prateria, dal 1977 al 1980. Parady è ...a 78 anni l'attriceParady, famosa per aver interpretato Alice Garvey, l'insegnante di Walnut Grove e amica della famiglia Ingalls ne La casa nella prateria, dal 1977 al 1980. Parady è ...

È morta Hersha Parady, addio all'attrice storica della Casa nella ... Open

L'attrice statunitense Hersha Parady, che ha interpretato l'insegnante Alice Garvey nel telefilm «La casa nella prateria», è morta all'età di 78 ...In televisione il suo personaggio, la maestra Alice Garvey “La Casa nella prateria”, moriva tragicamente in un incendio scoppiato nella scuola per ciechi, tentando di salvare gli ...