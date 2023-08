L'attività èa maggio, in collaborazione con il Consiglio di Zona di Boncellino, grazie ... Il 16 agosto, in occasione delladell'Assunta, patrona di Traversara, è stata inoltre ...L'attività èa maggio, in collaborazione con il Consiglio di Zona di Boncellino, grazie ... Il 16 agosto, in occasione delladell'Assunta, patrona di Traversara, è stata inoltre ...Nel pomeriggio dalle ore 17.00 sulla Piazza della Cattedrale si svolgerà la caratteristica... che celebra il vino doc denominato 'Ormeasco' e il nobile 'fratello' Sciac - Trà , èieri e ...

E’ iniziata la Sagra delle Patate di Godia Udine20 2020

Dalla città alla Montagna, il territorio si dimostra vivace con un’ampia gamma di proposte. Al centro delle iniziative ci sono le famiglie ma con un’attenzione speciale per gli anziani.Il sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino, ha risposto alle critiche dell'opposizione sull'organizzazione della sagra di San Genesio e della Benedizione del Po. Nessuna associazione è stata esclusa e l ...