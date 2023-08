Due giovani picchiati da gruppo di ragazzini in piazza a Bari

(Di domenica 27 agosto 2023) Indagini della polizia locale sono in corso su un'aggressione subita ieri sera verso le 22.30 a, nella centraledel Ferrarese, da dueche sarebbero stati colpiti con calci e pugni ...

... e non sempre lecose coincidono", spiega. Eppure, la salute è un diritto fondamentale di tutti, liberi e reclusi, bianchi e neri, maschi, femmine, trans, gay,e vecchi, italiani e ...Più cauti i, grati comunque perché "Elly ha elogiato le nostre magliette dell'estate ...(leggendario eroe svizzero) vivono 350mila con doppio passaporto e la sortita di Elly Schlein - una...Mentre l'inchiesta si è allargata a 15iscritti nel registro degli indagati per gli stupri subiti, forse per diversi mesi e da più di sei persone, dicuginette di 11 2 12 anni nel parco Verde di Caivano (Napoli) , gli ...

Violento schianto in galleria con la moto, due giovani coinvolti: paura nella notte, sul posto l'elisoccorso con l'equipe ... il Dolomiti

Indagini della polizia locale sono in corso su un'aggressione subita ieri sera verso le 22.30 a Bari, nella centrale piazza del Ferrarese, da due giovani che sarebbero stati colpiti con calci e pugni ...Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.