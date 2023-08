Dramma al Mugello | centauro muore dopo un incidente durate una gara amatoriale

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 27 agosto 2023) Un motociclista è morto stamani all’autodromo dela Scarperia (Firenze)essere rimasto coinvolto, insieme ad altri due piloti amatoriali, in unmentre partecipava alla 'Promo racing cup 2023', serie di gare riservate ad appassionati non professionisti organizzate dalla società Promo racing di Firenze e valide per la Coppa Fmi (Federazione motociclistica italiana). Per cause...