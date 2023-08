Donna morsa da una vipera a Barcis

(Di domenica 27 agosto 2023) Unadi Aviano del 1976 è stataalla mano da unamentre si trovava sulla cima del Monte San Daniele del Monte a quota 1100 circa, cima che si trova a Nord del Lago di. La chiamata è arrivata in centrale poco prima delle 13 su attivazione della Sores dopo la chiamata al Nue112. Sul posto si è portato immediatamente l’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore essendo gli altri due elicotteri dell’elisoccorso regionale già impegnati su altri scenari. Le squadre di terra della stazione di Maniago del Soccorso Alpino sono state attivate e si sono portate in elipiazzola ad Andreis a supporto, che non si è reso necessario. Laè stata prelevata con il verricello e elitrasportata direttamente a Belluno. L'articolo proviene da Udine20.

Una donna di Aviano del 1976 è stata morsa alla mano da una vipera mentre si trovava sulla cima del Monte San Daniele del Monte a quota 1100 circa, ...