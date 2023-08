Domenica 27 Agosto 2023 Sky Cinema | Il Ritorno Di Casanova

Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 22,19 - 23 Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: 'Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io ...Dovranno volare per 420 L'attracco all'Iss è previsto per le 14:39 di27. Qui resterà per circa sei mesi. Dovrà studiare gli effetti delle radizioni cosmiche sui microrganismi, il ...La seconda giornata di Serie A si è aperrta oggi, sabato 26, con quattro partite. Alle 18.30 sono scese in campo Frosinone - Atalanta e Monza - Empoli, ... Il secondo turno proseguecon ...

Weekend a Roma: 9 eventi da non perdere sabato 26 e domenica 27 agosto RomaToday

Nella domenica odierna calerà il sipario sulla terza giornata della Premier League 2023-2024: saranno tre le sfide che oggi chiuderanno il programma della tornata numero tre del massimo campionato ing ...Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.