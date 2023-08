Diretta Mondiali Basket | Italia - Repubblica Dominicana 60 - 77 | segui il LIVE

MANILA (Filippine) - Dopo il brillante esorsio contro l'Angola, l'Italia di Pozzecco scende in campo per la seconda sfida deicontro la Repubblica Dominicana. All'Araneta Coliseum di Quezon il quintetto azzurro è chiamato ad affrontare un ostacolo significativo contro quella che è considerata da tutti la miglior ...La 4 400 femminile azzurra scende in pista per la finale in programma nella giornata di chiusura deidi atletica di Budapest. Dopo l'ultimo atto conquistato dagli azzurri, anche Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora, Giancarla Trevisan conquistano il pass. Una prova in ...Così Franco Bragagna , telecronista sportivo italiano, voce dell'atletica leggera per le reti Rai, questa mattina commentando inla Maratona maschile dei2023 di atletica leggera ...

Dalle 12.30 in diretta streaming da Casa Italia a Budapest la conferenza stampa di chiusura dei Mondiali, con il presidente della FIDAL Stefano Mei e il direttore tecnico Antonio La Torre.Due giorni dopo la vittoria sull'Angola all'esordio, il cammino ai Mondiali 2023 dell'Italbasket prosegue con la sfida contro la Repubblica Dominicana della ...