Dionisi | “Occasioni sprecate | poi dopo l’espulsione è stata una montagna da scalare”

...a levargli palla e guadagna metri in avanti importantissimi da cui arrivano sistematicamentegol a raffica per gli azzurri. Al 4 - 3 - 3 di Garcia risponde il 4 - 2 - 3 - 1 di, ben ...Viali nel post partita "Siamo partiti bene, col piglio giusto, le duedel Modena le ... A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Gnahoré,, D'Uffizi, Cosimi, Falzerano, Eramo, Manzari, ...Il fischietto di Calangianus ha diretto i partenopei in tredove ha vinto in un'occasione ... SANTORO VAR:AVAR: GARIGLIO MONZA " EMPOLI h.18.30 AURELIANO IMPERIALE ...

Dionisi: “Sono convinto che in 11 contro 11 sarebbe stato tutto diverso” il mio napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – Due su due. Il Napoli trionfa all’esordio casalingo davanti al pubblico del “Maradona”: col Sassuolo finisce 2-0 nella seconda gara del campionato, grazie alle reti di Osimhen, su ...Nel debutto casalingo dei campioni d'Italia, il Sassuolo regge solo un tempo prima di soccombere sotto i colpi dei padroni di casa. Inspiegabile l'espulsione di Lopez, che spiana la strada ai partenop ...