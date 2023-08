Dimenticano 15mila euro in una panetteria, la commessa li restituisce: «Mi hanno solo ringraziata». I turisti: ilmessaggero.it

Una coppia di turisti olandesi in vacanza in Liguria entra in una panetteria e dimentica lo zaino con dentro cellulare, portafogli e una busta con 15mila euro. La commessa del ...I proprietari dello zaino si sono limitati a ringraziarla 'verbalmente', senza offrirle alcuna ricompensa per la sua onestà. Laura Bracco conclude poi il suo racconto dichiarandosi profondamente orgog ...