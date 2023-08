Diletta | foto sorridente col suo Karius Scatto romantico per la coppia durante il

non potrebbe sentirsi più grata alla vita. "Passeggiatina in tre" , scrive. Il suo è un ... ledel pancione al mareLeotta si sta godendo i primi giorni con la figlia Aria, che ha dato alla luce proprio nel ... Nella giornata di oggi, sabato 26 agosto, la Leotta ha pubblicato unasu Instagram in cui porta ...... lasciando un commento di supporto sotto ladella piccola cagnolina scomparsa. Più di qualcuno,...figlio e storia con Rossano Vanessa Incontrada era stata recentemente ospite al podcast di...

Diletta Leotta, vita da mamma: le foto con Aria TGCOM

Diletta Leotta, prima passeggiata da mamma a 10 giorni dal parto: le foto della conduttrice 32enne con la figlia Aria ...Il corridore del Team Technipes #inEmiliaRomagna, classe 2000, ha regolato nettamente Luca Cavallo nello sprint a due che gli ha consentito di ottenere il quarto successo stagionale, dopo una tappa ...