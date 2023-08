Difesa | Gelmini Az | ' sbagliato non rispettare impegni Nato su spese militari'

...sei mesi fa con cui si chiedeva l'esposizione di un totem o di uno striscione 'per ladei ... l'ex ministro Claudio Martelli, l'ex sindaco Gabriele Albertini, l'ex ministra Maria Stella, ...Un capitolo a parte merita la difficoltà di Mariastellae Mara Carfagna: le ex azzurre non ... Legittimo ma non condiviso dai renziani, che ad esempio non possono accettare laa spada ......la "esposizione di uno striscione o di un totem sulla facciata di Palazzo Marino per ladei ... già vice Presidente del Consiglio e ministro di Grazia e Giustizia Maria Stella, senatrice ...

Ultimo'ora: Difesa: Gelmini (Az), 'sbagliato non rispettare impegni ... La Svolta

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Dispiace che la segretaria del Pd Schlein scelga di archiviare una stagione atlantista, di buon senso, in politica estera, del suo partito. Non rispettare gli impegni Nato ...