Depurazione acque | per la struttura che deve evitare l’infrazione Ue il governo Meloni piazza politici senza competenze al posto dei tecnici

(Di domenica 27 agosto 2023) Uno storico esponente della destra catanese laureato in Filosofia, un ex deputato regionale che dall’estate scorsa è passato in Fratelli d’Italia e un commercialista con una parentesi da assessore al Bilancio nel Comune di Vibo Valentia. Treanziché dei. Sono questi i profili scelti daldi Giorgiaper guidare lache si occupa dellain Italia e di predisporre gli interventi per fronteggiare le procedure di infrazione dell’Unione Europea sulla gestione dellereflue. Fabio Fatuzzo, 72 anni e una vita passata tra il Movimento Sociale Italiano e Alleanza Nazionale, prenderà ildi commissario che è stato del professore Maurizio Giugni. Un passaggio di testimone con un’eredità decisamente ...

... 'Il presidente Schifani non avrebbe dovuto criticare così ingiustamente la scelta dei nuovi vertici della Struttura commissariale per ladelle. Da parte nostra non ci siamo mai ...'Sulladellesiamo di fronte all'ennesima nomina tardiva del governo, in barba alle competenze. Si tratta di un ritardo, dopo oltre quattro mesi dalla scadenza dei precedenti commissari, ...'La nomina di Fabio Fatuzzo quale commissario straordinario unico per ladelleè una buona notizia per l'Italia e in modo particolare per la Sicilia. Chi mette in discussione la sua preparazione è probabilmente poco informato'. È quanto dichiara Alberto ...

È quanto dichiara l’onorevole Carmelo Pace, capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars, in merito alle polemiche relative alle nomine della Struttura Commissariale per la depurazione delle acque.La nomina di Fabio Fratuzzo a commissario per la depurazione delle acque e di Toto Cordaro come suo vice rimesta nel solito tormentato alveo di una coalizione dove si fa continuamente a spallate per ...