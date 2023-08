Deciso il futuro di Mancini | grande novità prevista per domani

(Di domenica 27 agosto 2023) La notizia era nell’aria ormai da diversi giorni, si aspettava solo l’ufficialità. Dopo aver lasciato la panchina dell’Italia, con una scelta improvvisa e con qualche strascico polemico e velenoso (causato da alcuni contrasti con la Federazione), Robertosarà il nuovo CT dell’Arabia Saudita. Alle ore 16:00 di, le 17:00 italiane, Robertosarà presentato nella giornata dia Riad. I dettagli del contratto Il contratto firmato da Robertocon l’Arabia Saudita presenta cifre straordinarie. L’ormai ex CT azzurro guadagnerà 25 milioni netti l’anno fino al 2027. Il debutto sarà l’8 settembre a Newcastle contro Costa Rica, il 12 affronterà la Corea del Sud. L'articolo CalcioWeb.

