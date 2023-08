Danneggiata rotatoria di via Roma Foto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo danneggiamento registrato ai danni di un bene pubblico in città. Dopo l’ultimo raid, avvenuto ai bagni pubblici di piazza Libertà, un altro episodio sgradevole è avvenuto tra la notte scorsa e stamane. Stiamo parlando dellache collega via Guido Dorso con viae piazzetta Perugini, la quale si ritrova con delineatori piegati e accartocciati, probabilmente a causa della collisione con una vettura considerando il danno che ha riportato. Al momento, come è possibile vedere dalla nostra galleria d’immagini, il danneggiamento non comporta problemi per la viabilità, ma va comunque identificato l’autore del gesto e provvedere al ripristino della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.