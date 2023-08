Dalle 12 di domenica | il sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito risulta inaccessibile

(Di domenica 27 agosto 2023)12 di oggi,27 agosto, ildeldell'Istruzione e del. Bloccato anche il sistema relativo a istanze online e la Carta del Docente. Non era programmati interventi di manutenzione al portale ufficiale. L'articolo .

'Le chiamate di soccorso e gli interventi richiestivittime di reati hanno la priorità. Ma ... chiuse le indagini: figlio, moglie e suocera indagati Il caldo ha i giorni contati, da...... che presenzierà anche come giudice della gara cosplay di3 settembre. Inoltre in entrambi ...anni faccio parte del mondo cosplay e visto il forte interesse suscitato nel pubblicomie ...La mostra sarà aperta27 agostoore 9 alle ore 13 eore 15 alle ore 19 e fino al 20 settembre dal lunedì al venerdì in orario di apertura della sala studio (8,30 - 16).

Controesodo, una domenica da bollino rosso. Tornano a casa 11 milioni di italiani RaiNews

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Una saccatura è distesa dal Mar di Norvegia sino alla Penisola Iberica, affiancata da due campi anticiclonici: ...Fino alla mattinata di oggi, domenica 27 agosto, si sono sviluppati tre incendi in ... ai confini con Lenola. Il secondo dalla parte opposta, tra le contrade Morleta e Spadata, verso Castro dei Volsci ...