Dalla fotocamera dello smartphone si accorge del leone alle sue spalle | cosa succede | Video

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 27 agosto 2023) Unvirale su TikTok mostra l’incontro tra un giovane ragazzo e un esemplare di questo pericoloso animale. I leoni sono conosciuti per essere i predatori al vertice della catena alimentare. Sono potenti e molto capaci nel cacciare e uccidere altre creature, incluse alcune che sono significativamente più grandi di loro, come bufali e gnu. Naturalmente, i leoni possono essere estremamente pericolosi anche per gli esseri umani. Un giovane Tiktoker ha pubblicato undove dietro di lui compare unche lentamente si avvicina (Foto TIkTok @hubert00087) – grantennistoscana.itNonostante ciò, questi maestosi animali generalmente preferiscono evitare gli umani se possibile. La maggior parte degli attacchi ai danni delle persone tendono ad avvenire quando unsi sente minacciato o intrappolato, o quando è ...