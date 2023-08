Da Fratelli a Sorelle d’Italia | chi è Arianna Meloni | responsabile della segreteria

Rivolgendosi aidella Mongolia, il papa ha detto di essere "felice di viaggiare per essere tra voi come fratello di tutti. Ringrazio le vostre autorità per il cortese invito e ...... è il mio Signore Mi affido a Lui nei momenti di difficoltà Coltivo la sua presenza attraverso la Parola e i Sacramenti Mi lascio guidare da Lui, insieme ai miei, nella comunità...Testo dell'allocuzione del Papa - Il segno (...) indica parole pronunciate a braccio. (a cura redazione "Il sismografo") Cari, buongiorno! Oggi nel Vangelo (cfr Mt 16,13 - 20) Gesù chiede ai discepoli: La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo (v. 13). È una domanda che possiamo farci anche noi: cosa ...

Cerignola. Bruno replica: "D'Italia son fratelli. Ma pure sorelle. In ... StatoQuotidiano.it

ROMA (ITALPRESS) – “Giovedì partirò per un viaggio di alcuni giorni nel cuore dell’Asia, in Mongolia. Si tratta di una visita tanto ...L'ex nuotatrice olimpica Helen Smart è morta improvvisamente a 42 anni dopo essere andato a dormire. Era in vacanza nel Lake District con la sua famiglia. La ...