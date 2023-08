Cristina Scuccia con le treccine a Barcellona Il nuovo look non piace ai fan | «Ti preferivo prima»

(Di domenica 27 agosto 2023)afro? Iltribale dell'estate 2023. Pratiche, fresche, strategiche, raffinate, grafiche, perfette per un un evento speciale ma anche solo come rimedio anti-caldo. E lo sa...

Cosa ha detto L'ex concorrente de L'Isola dei Famosi , il quale ha fatto recentemente una previsione sull'ex suora, ha dapprima tenuto a precisare di apprezzare molto Flavio Insinna ...Faceva parlare di sé da suora,, subito aver partecipato al talent musicale The Voice . E lo ha fatto ancora di più quando ha deciso di abbandonare l'abito talare e tornare alla vita laica, prima di partecipare ...Recenti indiscrezioni vedrebbero anche, ex concorrente de l' Isola dei Famosi , prossima a varcare la porta rossa.

Cristina Scuccia con le treccine a Barcellona, il nuovo look non piace ai follower: «Ti preferivo prima» ilmattino.it

E lo sa bene Cristina Scuccia, ex suora e soprattutto, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi, che nelle ultime ore ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram ...Treccine afro Il look tribale dell'estate 2023. Pratiche, fresche, strategiche, raffinate, grafiche, perfette per un un evento speciale ma anche solo come rimedio anti-caldo. E lo ...