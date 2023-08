Cremonese | UFFICIALE | preso Coda

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Attraverso il proprio sito, laha reso noto di aver acquisito dal Genoa Massimo Coda. La formula del trasferimento è il prestito con diritto di riscatto. Torna a Cremona a distanza di 12 stagioni: nella sua ...Calcio 2023 - 2024 Serie B Squadra Bari Il giorno dopo la vittoria sul campo dellail Bari ufficializza un altro nuovo innesto. Si tratta di Gianluca Frabotta, terzino sinistro classe '99 che si trasferisce in biancorosso dalla Juventus, con la formula del prestito con ...Gli assistenti saranno Di Monte e Galimberti, il quartoGauzolino, mentre al monitor ci saranno Di Paolo (VAR) e Pagnotta (AVAR). Come arriva laIl tecnico dei grigiorossi Davide ...

UFFICIALE: Coda alla Cremonese CuoreGrigiorosso.com

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito dalla società Genoa FC a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Massimo Coda. Nato a Cava de’ Tirreni il 10 novembre ...Massimo Coda ha trovato una nuova sistemazione in Serie B: ufficiale il passaggio in prestito dal Genoa alla Cremonese di Ballardini ...