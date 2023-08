Coutinho in Qatar? L’ex Inter verso l’addio dalla Premier League

(Di domenica 27 agosto 2023), ti ricordi di? Il talento brasiliano, oggi all’Aston Villa, ha già un accordo con un clubiota. Manca il via libera VIA DALL’EUROPA ? Anche Philippepotrebbe lasciare il calcio europeo per trasferirsi in Medio Oriente. Il brasiliano, ex, ha trovato un accordo con l’Al Duhail, club del. A riferirlo i colleghi di Sky Sports UK. Manca ancora il via libera dell’Aston Villa.ha giocato all’dal 2011 al 2013 con in mezzo una breve parentesi in prestito all’Espanyol.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...

Commenta per primo Philippepuò ripartire dal. Il brasiliano ex Inter, come riportato da Sky Sports UK, ha trovato l'accordo con l' Al Duhail : al momento però non c'è ancora il via libera da parte dell'Aston ...Già dai primi giorni iniziano a circolare possibili nomi di mercato: Koulibaly,, Asensio, ... sceicchi precisamente del, dall'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, che devono la loro ...Commenta per primo Philippe, attaccante dell'Aston Villa - secondo Mundo Deportivo - piace molto in. In caso di cessione, dal momento del trasferimento, il Barcellona incasserebbe il 50% della cifra corrisposta ...

Coutinho pronto a ripartire dal Qatar: ha un accordo con l’Al Duhail Goal Italia

Com o fechamento da janela de transferências em algumas das principais ligas do futebol mundial ocorrendo no dia 1° de setembro, o momento é de acelerar qualquer negociação pendente para garantir uma ...Philippe Coutinho verso il Qatar, all'Al Duhail: questo quanto riportato da Fabrizio Romano e riportato da Marca. Il brasiliano classe 1992 avrebbe ...