Cosa significherebbe | per Twitter | non avere più lo strumento “Blocca”?

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 27 agosto 2023) Elon Musk ha annunciato che ha intenzione di togliere lodall’ormai ex #. Come sua abitudine, la questione è stata sollevata rispondendo a qualcuno su. Da quel momento in poi i pareri e le analisi di utenti più o meno esperti sulla rimozione delsi sono accumulati, evidenziando – in moltissimi casi – come levare questolasci la via libera a spam, troll, molestatori online e a chi diffonde disinformazione in maniera organizzata, con vere e proprie reti di bot. Musk e la sua opinione sulOltre a questo, c’è un’altra questione cardine che riguarda la distribuzione dell’applicazione. Gli app store come Google Play o lo store della Apple puntano da sempre a tutelarsi ...