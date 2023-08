Corriere dello Sport – “Bonucci? Vedremo se arriva entro venerdì”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 27 agosto 2023) 2023-08-27 18:09:37 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Il futuro di Leonardoè ancora incerto. Con i campionati iniziati e il mercato vicino alla chiusura, il difensore non ha ancora detto sì a nessuno. Su di lui da tempo ci sono Lazio e Unione Berlino, ma occhio all’inserimento del Genoa. Intanto i tedeschi ci sperano ancora. Union Berlino, le parole del ds suQueste le parole del ds dell’Union Berlino Oliver Runhert alla tv tedesca ZDF: “Confermo che vogliamo prendere un difensore centrale. Credo chesia un giocatore che in questo momento non avrebbe un costo per quel che riguarda il trasferimento. È un grande giocatore, un grande difensore e ha avuto una grande carriera....