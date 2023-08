Coppia senza casco reagisce alla multa e aggredisce i carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutocontravvenzione: l’uomo strappa il verbale e tenta l’aggressione ai, la moglie li prende a colpi di. E’ successo a Napoli, in largo Pignatelli ad un posto di controllo deidi Chiaia. I due hanno insultato i militari e strappato il verbale dalle mani di uno di loro. Ciro Maglietta, 47enne già noto alle forze dell’ordine, ha poi tentato di aggredire uno dei. Grazie all’intervento di una pattuglia di motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli, i colpi di Maglietta non sono andati a segno. E’ nata però una violenta colluttazione. La moglie non è rimasta a guardare e ha colpito cone borsa i militari. La zuffa ...