Convocati Napoli | la decisione su Kvaratskhelia

(Di domenica 27 agosto 2023) Questi idelper il match contro il Sassuolo. Torna in gruppo, mentre restano fuori Demme e Gaetano. Portieri: Co...

La SSCha comunicato la lista dei calciatorida mister Garcia per la gara della seconda giornata del campionato di Serie A contro il Sassuolo al Maradona. PORTIERI: Meret, Gollini, Contini; ...... Hirving Lozano - Alessandro Buongiorno- Sassuolo: Lozano c'è, Demme no. Ilha diramato l'elenco deiper il match di stasera e come già a Frosinone non c'è spazio ...Ancora fuori daicapitan Berardi, ormai in rotta con il club a causa della mancata cessione.- Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni Garcia ritrova Kvaratskhelia , assente a ...

Fiorentina: Amrabat non convocato per il Lecce, voci di mercato sul centrocampista CalcioNapoli24

L'allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita degli azzurri contro il Sassuolo, gara in programma alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona ...Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Sassuolo, gara in programma alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Serie A. Gruppo quasi al completo, solo due assene.