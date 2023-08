Controlli a tappeto al via dopo le maxi risse in centro e al luna park

Leggi su bergamonews

(Di domenica 27 agosto 2023) Bergamo. Erano stati annunciati e hanno tutta l’aria di essere cominciati. Parliamo deiprevisti incittà,larissa che ha coinvolto 150 adolescenti e altri episodi violenti che in questi giorni hanno visto protagonisti in negativo soprattutto giovani e giovanissimi: vedi il bagnino aggredito alle piscine Italcementi e il parapiglia scoppiato aldi Celadina tra calci, pugni e lancio di bidoni della spazzatura. Venerdì mattina il prefetto di Bergamo Giuseppe Forlenza ha presieduto la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine, del vice sindaco Sergio Gandi e del vice comandante della polizia locale Antonio Bettoni, per ...