Como | tenta lo scippo ma la telecamera della turista è accesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Un quarantenne hato di strappare la collana dal collo di una, tra via Lambertenghi e via Diaz, a. Ma non si tratta del solitoo furto. Il rapinatore ha dovuto fare i conti con un dettaglio non da poco. Infatti la donna, insieme a un connazionale, stava girando un video con una camera: per questo motivo iltivo diè rimasto registrato.