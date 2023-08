La pioggia domina incontrastata nella giornata d'esordio del Challenger Atp "Città di" riservata al primo turno del tabellone di qualificazione. Il violento acquazzone che nella ...conalle ...Analizzando il 2 - 2 col, Nesta ammette che la Reggiana ha 'preso due gol evitabili all'di ciascun tempo. Mi dispiace molto - afferma - perché siamo stati sempre in partita, abbiamo ..."Ho già raggiunto alcuni degli obiettivi che mi ero dato astagione" ha confessato il ... Risale in Top 200 Riccardo Bonadio, in tabellone questa settimana al Challenger didove saranno di ...

Como, inizio in salita: la pioggia cancella il programma Tiscali

La pioggia domina incontrastata nella giornata d'esordio del Challenger Atp “Città di Como” riservata al primo turno del tabellone di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...