“Come si avvelena un feto” Omicidio Giulia Tramontano | la scoperta choc su Alessandro Impagnatiello | il dettaglio atroce

(Di domenica 27 agosto 2023) Fin dove si può spingere il male, la cattiveria umana? A questa difficile domanda proviamo a dare risposta parlando della ricercadi, l’uomo accusato di aver ucciso la compagnae il figlio Thiago che lei portava in grembo. L’ipotesi dell’accusa è che a dare 37 coltellate alla 29enne in quella maledetta notte tra il 26 e il 27 maggio del 2023 sia stato proprio il barman. L’uomo, subito dopo l’aveva scritto all’altra donna con cui aveva una vita parallela che“se ne era andata” e che ora “era libero“. Dopo quattro giorni di silenzio e depistaggi, il barista ha confessato l’della fidanzata. A giugno è uscita la notizia che la Procura fosse orientata a chiedere il rito immediato. ...

Ce lo chiediamo pure noi e cosìloro proseguendo nel loro post, 'Perché in una strada in cui nessuno se ne lamentava, sie si uccide un amico di tutti Eglielo si può spiegare ...Si tratta,è ovvio, di una delle tante leggende metropolitane fiorite in questi terribili mesi. Ma la guerra non distrugge soltanto le case. Produce molti danni anche nelle coscienze.i ...ha, infatti, un'idea tutta sua sulle 'parole' fino a definirle 'ciò che ci'. Eppure lei stessa ne usa tante, di parole:una stand - up comedian è ironica, spigliata, gioca con la ...

Dai social alla politica, l’acqua di Fukushima avvelena la Cina Il Manifesto

«Come uccidere una donna incinta con il veleno» e «come avvelenare un feto», sono alcune delle frasi svelate dagli inquirenti che stanno costruendo l'impianto accusatorio nei confronti dell'uomo che ...Dal pc dell’assassino spuntano nuove tracce: era a caccia del metodo per evitare la nascita del figlio prima delle 39 coltellate che non hanno lasciato scampo alla sua compagna ...