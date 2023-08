Colpo Reggiana | ufficiale l’arrivo di Sampirisi dal Monza

Leggi su calcionews24

(Di domenica 27 agosto 2023) Laha ufficializzato l’acquisto di Mariodal. Tutti i dettagli dell’operazione per il calciatore Di seguito il comunicato dellasuldi Mariodal. COMUNICATO – AC1919 comunica l’ingaggio a titolo definitivo del calciatore Mariodal. Catanese di Caltagirone,è cresciuto nelle giovanili prima del Milan e poi del Genoa, club con il quale ha debuttato in Coppa Italia ed in Serie A all’età di 20 anni. Nella sua carriera ha disputato oltre 80 partite in massima serie con le maglie di Genoa, Chievo e Crotone, e ha disputato circa 180 gare in Serie B con Vicenza, Crotone,e Frosinone, ...