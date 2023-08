Co*** | me*** | siete completamente str*** | Morgan fuori controllo | chi insulta dal palco

(Di domenica 27 agosto 2023) Scoppia la bufera su. Il cantautore ha perso le staffe mentre si esibiva a Selinunte. E così sono volati insulti col pubblico presente tra i templi della località balneare a due passi da Castelvetrano: "Non avere la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere....» e poi «Ho dei sentimenti, co....! Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez, Marracash....dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti", ha affermato. Ma questo è solo l'antipasto. All'inizio del concerto-lezione su Battiato ha sentito qualcuno rumoreggiare tra il pubblico: "Vuoi la lezione? Battiato nasce a Ionia, nel ‘46. Lui non vuole la lezione? Neanche tu? Allora quello che avete visto vi piace?...

Il carico di insulti non si è fermato qui: 'Vai a fare in c**o, fro*io di*da,***one. Basta dai, ciao ragazzi () Io non vado avanti perché qua siamo tornati indietro' ha tuonato l'artista.

Stai venendo a rompere i co***oni a me che vi ho dato una cosa. Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una me*da. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei ...Morgan perde le staffe e insulta il pubblico al festival della bellezza di Selinute, in Sicilia. Durante lo spettacolo, il giudice di X-Factor ha rivolto una serie di insulti verso gli ...