Claudia | perfettamente imperfetta | “Racconto la mia vita con la epidermolisi bollosa”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 27 agosto 2023)ha la pelle di farfalla e racconta la suacon la. Non guardatela con commiserazione. Non avvicinatevi a lei pensando di esprimerle la vostra pietà e, soprattutto, non chiamatela “poverina”. Perché, una bellissima donna di quarant’anni nata a Berchidda e affetta da una patologia rara, quando esce di casa e spinge la sua carrozzina in spiaggia o in mezzo alla gente, ha solo voglia di chiacchierare e distrarsi, non di elucubrare sulla sua malattia.e l’bolllosa “Mi piacerebbe che le persone riuscissero ad andare oltre l’apparenza del mio corpo e si ricordassero che dentro sono fatta esattamente come chiunque altro. Questo per me significa inclusione: andare veramente oltre ...