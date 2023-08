Classifica Vuelta a España 2023 | seconda tappa | Andrea Piccolo in maglia roja!

(Di domenica 27 agosto 2023)indossa laroja alladi Spagna. Il ciclista italiano si è portato in testa allagenerale al termine della, una frazione insidiosa di 182 km con la conclusione a Barcellona. Gli ultimi nove chilometri sono stati neutralizzati ai fini della graduatoria e l’alfiere della EF Education-EasyPost è riuscito a meritarsi il simbolo del primato. Si tratta del miglior risultato della carriera per il 22enne nativo di Magenta, tra le grandi promesse del pedale tricolore e che sta disputando il suo primo Grande Giro di tre settimane da professionista (tra i grandi non ha ancora vinto una corsa, l’anno scorso fu secondo alla Japan Cup e terzo alla Coppa Agostoni)....

2023: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI: CHI COMMENTA LA CORSA IN TV2023: STARTLIST E FAVORITI Il maltempo condiziona la tappa, che viene neutralizzata negli ......dellaha deciso di neutralizzare il finale della seconda tappa da Matarò alla città catalana . In particolare, in un primo momento si era deciso di prendere i rilevamenti per la...Larimane anche quest'anno il Giro meno prodigo di premi nei confronti dei corridori in gara ... Sono previsti premi finali fino al 20 esimo ingenerale. Ci sono poi altri premi per la ...

Classifica Vuelta a España 2023: Lorenzo Milesi è il primo leader! Vingegaard paga già 26" da Evenepoel OA Sport

Caduta per Milesi, che perde la leadership BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Andreas Kron vince la seconda tappa della Vuelta a España 2023, la ...Remco Evenepoel aveva duramente protestato, e alla fine qualche effetto l'ha ottenuto. La Mataró-Barcellona, prima vera tappa in linea dopo la cronosquadre di ieri, è stata "accorciata" di nove chilom ...