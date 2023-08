Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 03

Marcatori dopo le gare di andata del primo turno (Domenica 27 Agosto) di Coppa Italia Promozione stagione2023 - 24 Post Views: 20...nella domenica ad eliminazione diretta per arrivare il più in alto possibile nella. Due ... Encomiabile l'opera dei gestori della strutturaAndrea Giannetti e Gianni Giannetti che ......Caldan a per la parte logistica e organizzativa e a quello dell' Atletica 3V per la parte, ... e quindi fuori, anche ai non tesserati i quali potranno iscriversi alla gara da 10Km la ...

Serie B, i risultati della 2^ giornata: vincono anche Modena e Sudtirol Sky Sport

Italia dominante ai Mondiali 2023 di pentathlon moderno in corso a Bath, in Gran Bretagna: Elena Micheli centra un clamoroso back to back, conferma il titolo iridato del 2022 e resta sul tetto del mon ...Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.