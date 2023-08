Città italiane | in un giardino compare un cartello esilarante | Dedicato alle coppiette che

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 27 agosto 2023) Chi possiede proprietà in campagna, spesso, ha a che fare con dellemaleducate. Uno di loro, con un, ha avvisato gli amanti che si appartano in macchina che i loro 'rifiuti' non sono graditi. Possedere una casa in campagna ha i suo pro e i suoi contro. A favore c'è sicuramente il fatto che si vive lontani dal caos e dall'inquinamento delle grandi. Non mancano i punti a sfavore: per acquistare alcuni prodotti, bisogna salire in auto e guidare diversi chilometri. Difficile anche trovare ristoranti negli immediati paraggi: quando non si ha voglia di cucinare, spesso ci si deve accontentare di quello che c'è e per mangiare cibi più particolari, di nuovo, c'è bisogno di spostarsi in auto. Inoltre spesso le zone di campagna sono le preferite dper appartarsi. Molto ...