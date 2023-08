(Di domenica 27 agosto 2023) "Queste condizioni meteorologiche colpiscono sempre di più in modo chirurgico, ristretto geograficamente, ma forte e violento. Sarà una domenica ancora una giornata di pioggia in tutto il Piemonte; c'...

Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto, oggi in visita aMonferrato dopo la tromba d'aria di ieri. "Ho cancellato - ha aggiunto - gli appuntamenti della domenica in ...Con il sindaco Federico Riboldi di r.m. Il Governatore Albertoè arrivato in città per verificare direttamente la situazione dopo il maltempo di ieri. "Insieme abbiamo nuovamente contattato Enel per fare il punto della situazione sui tanti distacchi di ...- Il giorno dopo la tempesta che ha colpitoil Governatore del Piemonte, Alberto, ha svolto un sopralluogo all'ospedale Santo Spirito, insieme al sindaco Federico Riboldi . Le violente precipitazioni di ieri hanno scoperchiato ...

Cirio a Casale dopo tromba d'aria, è emergenza maltempo Euronews Italiano

CASALE MONFERRATO - Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha voluto effettuare un sopralluogo personalmente a Casale Monferrato ..."Queste condizioni meteorologiche colpiscono sempre di più in modo chirurgico, ristretto geograficamente, ma forte e violento. (ANSA) ...