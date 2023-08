Cina | la strada stretta di Tajani per uscire dalla Via della Seta Parla Fardella

Leggi su formiche

(Di domenica 27 agosto 2023) Il ministro degli Esteri Antoniosarà a Pechino il 4 settembre per una serie di contatti diplomatici di alto livello. È il primo viaggio del genere da quando il suo predecessore Luigi Di Maio si recò a Shanghai nel 2019 – l’anno in cui il governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte siglò il memorandum sulla Viacon il presidente cinese Xi Jinping. Oggi, con la guerra russa in Ucraina e la rivalità Usa-sullo sfondo, ava il delicatissimo compito di preparare il terreno per la decisione italiana di non rinnovarlo. Assieme alla visita annunciata dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la sua visita a Washington (e non a caso), è il memorandum attorno a cui ruota il viaggio di. L’accordo è scritto in modo da auto-rinnovarsi a inizio ...