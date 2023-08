Ciclismo | arriva la100esima edizione del Circuito di Cesa per Elite e Under 23

Leggi su lortica

(Di domenica 27 agosto 2023) Sono 169 gli iscritti, in rappresentanza di 25 squadre, di cui due di matrice straniera, alla 100esimadeldiper23. Una ricorrenza particolare per la Classicissima della Valdichiana in programma martedì. La gara è fra le più antiche d’Italia in categoria, la seconda in Toscana e in provincia di Arezzo dopo il Giro del Casentino. Agli organizzatori del gruppo sportivo con in testa Marco Barbagli e Costantino Malentacchi, con il comitato Festieri, hanno lavorato con impegno e passione perché un evento così importante riesca al meglio. Modificato il percorso, più lungo, 171 chilometri e più impegnativo. Via ufficioso dal piazzale del panificio Menchetti alle 13,25, via ufficiale alle 13,30 da, tre giri da 8,700 Km l’uno ...