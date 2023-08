(Di domenica 27 agosto 2023) (Adnkronos) – “La nostra alimentazione si basa su prodotti poveri e ricette tradizionali contadine, ma famose nel mondo. Cibi che hanno un basso impatto ambientale ed economico ma forniscono tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Non capisco la polemica nei confronti del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida quando al Meeting di Rimini ha detto semplicemente che ‘spesso i poveri mangiano meglio dei’. Nonnecessariamenteper“. E’ quanto dichiara all’Adnkronos loAlessandro, membro deTaSiN, Tavolo tecnico sulla Sicurezza Nutrizionale del Ministero della Salute. E ricorda ancora: “I legumi, grazie alle ...

Cibo, chef Circiello: "Non bisogna essere ricchi per mangiare bene, sano e gustoso" Adnkronos

