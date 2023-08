Chiara Ferragni | la figlia Vittoria saluta la cagnolina Mati in cielo | il video commuove i fan

Valentinanella bufera dopo una foto pubblicata sui social da Ibiza . La sorella dinelle ultime ore ha pubblicato un post con alcune foto in cui si mostra con un look che ha stupito e non poco i suoi follower: l'influencer infatti, indossa un vestitino con i classici ...si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare alla vita frenetica di Milano. L'imprenditrice digitale, che tiene sempre aggiornati i suoi fan su Instagram, ha fatto ...E ancora, e l'ex manager della Ferrari Jean Todt , in luna di miele con la moglie. Poi gli habitué Diego Della Valle, Luca Cordero di Montezemolo, Tronchetti Provera e Carlo Rossella, ...

Matilda, il bulldog francese di Chiara Ferragni è scomparso all'età di 13 anni il 29 luglio 2023. E proprio nelle ultime ore, la piccola Vittoria ha nuovamente commosso una ...(LaPresse) A cura di Valeria Paglionico Chiara Ferragni sulle Dolomiti mostra il nuovo orologio color cielo (che vale quasi 25mila euro) Chiara Ferragni ha un nuovo orologio prezioso e lo ha mostrato ...