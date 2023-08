(Di domenica 27 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Lata è arrivata alle 22.35 di sabato aidi Sora: dauna donna molto agitata raccontava che un’amica conosciuta on line con la quale si sentiva spesso pur senza averla mai incontrata, poco prima aveva interrotto una lunga telefonata e nel pieno di una crisi di sconforto aveva ingerito una grande quantità di farmaci. Gli unici punti di riferimento delche la signora diha saputo fornire sono stati un nome di battesimo, il numero di telefono, che fosse di un paese del circondario di Sora, una serie di dettagli personali tra i quali uno in particolare: negli ultimi giorni aveva raccontato che al suo paese si era tenuta una manifestazione molto importante in costume. Il responsabile della Centrale Operativa ha subito pensato ad ...

Chiama i carabinieri da Taranto e salva l'amica in Ciociaria Agenzia ANSA

La chiamata è arrivata alle 22.35 di sabato ai carabinieri di Sora: da Taranto una donna molto agitata raccontava che un'amica conosciuta on line con la quale si sentiva spesso pur senza averla mai in ...È successo ieri sera quando è arrivata la chiamata alla centrale operativa dei carabinieri di Sora. La donna non è più in pericolo di vita ...