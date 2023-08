(Di domenica 27 agosto 2023)indaga sull’incidente aereo verificatosi venerdì nella regione di Zhytomyr, a ovest della capitale. L’inchiesta è stata annunciata dallo stesso presidente Volodymyr Zelensky. In particolare, dovranno essere accertate le modalità dellotra due aerei da addestramento L-39 che stavano svolgendo una missione e sorvolavano l’Ucraina settentrionale, in seguito al quale sono morti tre piloti dell’aeronautica militare. Tra di loro, c’era anche Andriy Pilshchykov, conosciuto con il nome di battaglia “”, che secondo Zelensky è stato «un ufficiale, uno di quelli che hanno aiutato molto il nostro Paese. Molto». Il presidente ha aggiunto che «naturalmente, l’Ucraina non dimenticherà mai chi ha difeso il cielo libero dell’Ucraina». Anche l’esercitoha parlato di perdita ...

Chi era Juice, il pilota eroe ucraino tra «i fantasmi di Kiev». Parte l'indagine sullo scontro tra jet Open

Kiev, 27 agosto 2023 – 'Juice' Andrii Pilshchykov era uno dei più celebri piloti di caccia ucraini. E' morto venerdì mattina insieme ad altri due suoi colleghi durante un incidente che ha coinvolto ...