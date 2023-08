Chi era Giovanni Sala | morto davanti alla sede di Sky a Milano

Leggi su cultweb

(Di domenica 27 agosto 2023) Gianni, nato a Palermo nel 1989, era un ragazzo che viveva a Germinaga, in provincia di Varese, ma frequentava la stazione di Luino e il boschetto della droga di Rogoredo. Il ragazzo è, la notte tra il 19 e il 20 agosto 2023, mentre cercava di fare irruzione nelladi Sky che si trova a Via Russolo, dopo essere stato fermato da due vigilantes, uno dei quali lo ha bloccato a terra, tenendolo fermo col ginocchio sulla schiena. Viene descritto come una brava persona, da tempo tossicodipendente, nonostante diversi tentativi di disintossicazione. Il suo avvocato ha accennato a problemi familiaribase della vulnerabilità del ragazzo. Sua madre infatti vive nell’hinterland milanese, ma si è rifatta una vita dopo la fine del primo matrimonio.aveva chiuso una ...