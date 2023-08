Chi è Viktor Bout | candidato a sostituire Prigozhin alla guida della Wagner

La7.it -Bout, detto anche "il mercante di morte", è uno dei nomi che circolano per prendere il posto di Evgenij Prigozhin a capo della Wagner, dopo lo schianto dell'aereo su cui viaggiava lo ......diBout, per tutti il 'mercante di morte', indicherebbe una importante svolta nella gestione della Wagner. "Cambio di strategia", riunione segreta al confine tra Ucraina e vertici Natoè ...leggi anche La guerra finirà presto (e male per l'Ucraina): l'indizio arriva dalla GermaniaBout: da criminale a futuro eroe Bout è conosciuto con molti nomi, non solo perché ha diversi ...

Viktor Bout nuovo capo della Wagner Ecco chi è il Mercante di ... Money.it

Il nuovo capo del gruppo Wagner è stato consegnato dagli Stati Uniti a Vladimir Putin in cambio della cestista americana Brittney Griner, ...In alcuni ambienti circola il nome di Viktor Bout, detto anche il Mercante di morte o il Postino. Ecco chi è il possibile nuovo capo della Wagner. Bout è conosciuto con molti nomi, non solo perché ha ...