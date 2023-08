...comee Barcellona, che però non avrebbero ancora concretizzato alcuna offerta economica ufficiale al club nerazzurro. Pronto a subentrare a gara in corso ci sarà Juan Cuadrado,acquisto ...I bianconeri, con ildirettore sportivo Giuntoli, provano a costruire una trattativa con il, offrendo Vlahovic in cambio, ma la quadra economica non è facile da trovare. Passano i ...Intanto il Bayern stuzzica ancora le attenzioni di Trevoh Chalobah del. Sarebbe entrato in contatto anche con l'Atalanta per unassalto a Giorgio Scalvini, già vecchio obiettivo dell'...

Chelsea, nuovo record del difensore Thiago Silva in Premier ItaSportPress

Nuova occasione per Eden Hazard pronto a sbarcare nel nuovo club a parametro zero: la sua destinazione è impensabile ...Rientrato al Chelsea per la fine del prestito all’Inter ... E invece, ecco il colpo di scena: al momento di firmare un nuovo contratto con la Beneamata, Lukaku sparisce, non si trova, spegne il ...