Chef Gianfranco Vissani difende il ministro Lollobrigida | “I poveri mangiano meglio dei ricchi | vi spiego perché”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 agosto 2023) Losi schiera dalla parte del, secondo cui ideisanno riconoscere le cose buone e genuine”. Il maestro della cucina italiana ne parla all’Ansa, spiegando: “Un piatto povero può diventare un grandissimo piatto se cucinato bene e la gente che tradizionalmente non frequenta Capri, Porto Cervo o Saint Tropez sa come si può mangiare bene spendendo relativamente poco“. E ancora: “Ivanno nei grandi ristoranti stellati spesso senza sapere nemmeno cosa, ci vannofa tendenza. La famiglia media italiana, quella legata alle proprie radici e che deve fare i conti per ...